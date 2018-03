Ο Τραμπ περιμένει τις αποφάσεις των δικαστών για τα ηλικιακά όρια οπλοκατοχής (pic)

«Για τα ηλικιακά όρια από τα 18 στα 21, θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις στα δικαστήρια προτού ενεργήσουμε. Οι πολιτείες παίρνουν αυτή την απόφαση. Τα πράγματα προχωρούν πολύ γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει πολλή πολιτική υποστήριξη (για να το θέσω ήπια)», έγραψε στο Twitter.

Η πρόταση για την αύξηση του κατώτερου ορίου ηλικίας για την αγορά όπλων από τα 18 στα 21 έτη δεν αποτέλεσε τμήμα μια δέσμης προτάσεων για την ασφάλεια των όπλων που ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ώστε να φέρουν όπλα στα σχολεία και της βελτίωσης των ελέγχων του ιστορικού (των αγοραστών).

Ο Τραμπ έχει πει πως πιστεύει ότι αν οι εκπαιδευτικοί φέρουν όπλα θα αποθαρρύνονται οι επιθέσεις με όπλα στα σχολεία και θα προστατεύονται καλύτερα οι μαθητές όταν αυτό συμβαίνει. Η ιδέα, την οποία εξετάζουν ήδη ορισμένες πολιτείες, υποστηρίζεται από το λόμπι της οπλοκατοχής National Rifle Association.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που προασπίστηκε το δικαίωμα της οπλοκατοχής στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016, δεσμεύθηκε να αναλάβει δράση προκειμένου να αποτρέψει επιθέσεις με όπλα σε σχολεία μετά το περιστατικό με τον ένοπλο που σκότωσε 17 μαθητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού σε ένα λύκειο στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, στις 14 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

If schools are mandated to be gun free zones, violence and danger are given an open invitation to enter. Almost all school shootings are in gun free zones. Cowards will only go where there is no deterrent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαρτίου 2018