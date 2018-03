Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Βιέννης: 3 σοβαρά τραυματίες (pics)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι στους δρόμους της Βιέννης, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Το κρατικό πρακτορείο ΑΡΑ αναφέρει ότι τρία άτομα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας 40 με 50 ετών, φέρουν σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται και ο δράστης, που κατάφερε να διαφύγει, αναζητείται από τις Αρχές.

HEUTE: Confirmed photos of scene where suspect indiscriminately stabbed several pedestrians in Vienna, Austria pic.twitter.com/UW0uLg4nAT

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης χτυπούσε αδιάκριτα πεζούς κοντά στο πάρκο Πράτερ.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

#TUBreaking: Photo's from the scene of the stabbing situation in #Vienna, Austria. Photo's via the Updater's @ELINTNews pic.twitter.com/RkQivPnILH

— The Updater (@TheUpdaterTU) March 7, 2018