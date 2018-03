Ο δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Σλοβακία κηδεύτηκε με το γαμπριάτικο κοστούμι του (pic & vid)

Ο 27χρονος δημοσιογράφος κηδεύτηκε με το κοστούμι του γάμου του. Μια ημέρα πριν τελέστηκε στο Γκρεγκορόβτσε (ανατολικά) η κηδεία της αρραβωνιαστικιάς του Μαρτίνας Κουσνίροβα, που δολοφονήθηκε μαζί του και την οποία κήδεψαν με το νυφικό της.

Η τελετή στην μικρή εκκλησία του Στιάβνικ ξεκίνησε με την ανάγνωση ενός ποιήματος το οποίο ο Γιαν Κούτσιακ είχε γράψει στην αγαπημένη του ενόψει του γάμου τους, που επρόκειτο να γίνει τον Μάιο.

VIDEO: Mourners gather in honour of slain 27-year-old Slovak journalist Jan Kuciak, who investigated high-ranking officials, tycoons and the mafia pic.twitter.com/t6FmRqwBWI

