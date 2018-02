Ξέμειναν από ψωμί τα ιρλανδικά σούπερ μάρκετ λόγω επερχόμενης χιονοθύελλας (pics)

Οι Ιρλανδοί βγήκαν για ψώνια σήμερα, για να συγκεντρώσουν αρκετά αποθέματα τροφίμων και κυρίως ψωμιού, ενόψει της άφιξης της καταιγίδας Έμμα που προβλέπεται ότι θα προκαλέσει τη χειρότερη χιονόπτωση στη χώρα από το 1982.

Στη χώρα έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για την Πέμπτη και οι αρχές καλούν από τώρα τον κόσμο να μην κυκλοφορεί ασκόπως στους δρόμους.

Ορισμένοι αποφάσισαν να τηρήσουν κατά γράμμα αυτή τη σύσταση: αγόρασαν τρόφιμα για πολλές ημέρες και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες που δείχνουν άδεια τα ράφια των σουπερμάρκετ.

Η αλυσίδα καταστημάτων Lidl επιβεβαίωσε ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση στις πωλήσεις καθώς πολλοί είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία. Και τα σουπερμάρκετ Tesco ανακοίνωσαν ότι αύξησαν τις παραγγελίες τους σε ψωμί κατά 20% για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Call it, #BeastFromTheEast, off already like. Bread aisles & shelves empty in @TescoIrl Tullow & Carlow & @Aldi_Ireland but look what I've got. 69c but going up on @eBay or @DoneDeal @adverts_ie for any amount I ask such is the demand > pic.twitter.com/SDAt9PTwK3

— Daithi O'Laoghaire (@1Cunionsandphey) February 26, 2018