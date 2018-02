Δραματική διάσωση 3 παιδιών και της μητέρας τους από φλεγόμενο σπίτι (pic & vid)

Συγκλονιστικές εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την επιχείρηση διάσωσης μίας 4μελούς οικογένειας στο Χιούστον του Τέξας, όταν το σπίτι τους τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παρακείμενο σπίτι, ενώ πρόλαβε να κάψει ολοσχερώς τουλάχιστον 16 κατοικίες πριν τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ λόγω της έγκαιρης επέμβασής του δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των πυροσβεστών να απομακρύνουν από το φλεγόμενο σπίτι 3 ανήλικα παιδιά και την μητέρα τους, τη στιγμή που οι φλόγες τους πλησιάζουν απειλητικά.

Τελικά, οι πυροσβέστες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και με τη βοήθεια σκάλας κατάφεραν να απομακρύνουν την οικογένεια από τον θανάσιμο κίνδυνο που είχε βρεθεί.

Incredible video shows firefighters rescuing a mother and her three children from a raging fire that destroyed 16 apartments in Houston, Texas. It is still not known what caused the terrifying blaze. https://t.co/YBcERJWccJ pic.twitter.com/Hh95oQtmsr

— ABC News (@ABC) February 27, 2018