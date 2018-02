17 μαθητές ξάπλωσαν έξω από τον Λευκό Οίκο, συμβολίζοντας τα 17 θύματα του μακελειού (vid)

Αμερικανοί μαθητές ξάπλωσαν στο οδόστρωμα μπροστά από τον Λευκό Οίκο συμμετέχοντας σε μια διαμαρτυρία με αίτημα την εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας στην οπλοκατοχή, στον απόηχο του μακελειού σε Λύκειο της Φλόριντας, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Την περασμένη Τετάρτη 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν στο λύκειο Μάρτζορι Στόνμαν Ντάγκλας στο Πάρκλαντ όταν ο 19χρονος, πρώην μαθητής του σχολείου, Νίκολας Κρουζ άνοιξε πυρ με ημιαυτόματη καραμπίνα.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Ημέρας του Προέδρου, που γιορτάζεται σήμερα στη χώρα, και την οργάνωσε μια οργάνωση ακτιβιστών, η Teens for Gun Reform, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

WATCH: Teens hold "lie-in" protest for gun reform outside of the White House in the wake of Florida school shooting pic.twitter.com/npUwDwn5VD

— NBC News (@NBCNews) 19 Φεβρουαρίου 2018