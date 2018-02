Βέλη Τραμπ προς το FBI για το μακελειό στη Φλόριντα (pics & vid)

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως οι πράκτορες του FBI δεν αξιολόγησαν σωστά τις πληροφορίες που είχαν για τον δράστη.

«Είναι πολύ λυπηρό ότι το FBI αγνόησε όλες τις ενδείξεις συμπεριφοράς του δράστη της Φλόριντα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αντιθέτως, αφιερώνουν τόσο χρόνο για να αποδείξουν τη ρωσική ανάμειξη στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, κάτι που δεν ισχύει. Ασχοληθείτε με τη δουλειά σας και κάντε μας υπερήφανους» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Το FBI έχει παραδεχθεί ότι απέτυχε να αξιοποιήσει πληροφορίες για τον Νίκολας Κρουζ.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Ήταν γνωστός στις αρχές από το 2016

«Γνωστός» στις αστυνομικές αρχές από το 2016 φέρεται πως ήταν ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ που σκότωσε 17 ανθρώπους στο Λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας της Φλόριντα.

Ο 19χρονος είχε βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών της αστυνομίας και κρατικών αξιωματούχων από το 2016, αφού είχε κόψει το χέρι του με ένα μαχαίρι σε ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στα social media και επίσης έλεγε ότι θέλει να αγοράσει ένα όπλο. Ωστόσο το συμπέρασμα της έρευνας του FBI ήταν πως ο Κρουζ λάμβανε επαρκή ψυχολογική στήριξη προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Μαθήτρια φώναξε στον Τραμπ «ντροπή σας!»

Μία μαθήτρια του Λύκειου της Φλόριντα επιτέθηκε λεκτικά στον Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τον για διασυνδέσεις με την NRA, το πανίσχυρο λόμπι των όπλων στις ΗΠΑ.

«Προς όλους τους πολιτικούς άνδρες που αποδέχθηκαν τις δωρεές της NRA, Ντροπή σας» φώναξε η Έμα Γκονζάλες κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της οπλοκατοχής στο Φορτ Λοντερντέιλ, επικρίνοντας με δριμύτητα τον Τραμπ διότι δέχθηκε την οικονομική στήριξη του λόμπι των όπλων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 για τον προεδρικό θώκο.

«Εάν ο πρόεδρος μου έλεγε κατά πρόσωπο ότι είναι μια φοβερή τραγωδία (…) κι ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, εγώ θα του έθετα το ερώτημα πόσα πήρε από την Εθνική Ένωση Όπλων (National Rifle Association). Εγώ το γνωρίζω: 30 εκατομμύρια δολάρια» δήλωσε οργισμένη η έφηβη συγκρίνοντας κατόπιν αυτό το ποσό με τον αριθμό των θυμάτων στις ένοπλες επιθέσεις που έχουν συγκλονίσει τη χώρα από τις αρχές του έτους.

«Πόσα αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι για εσάς, κύριε Τραμπ;» διερωτήθηκε μπροστά από το πλήθος δεκάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί αξιώνοντας αυστηρότερους ελέγχους στην πώληση όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε στο πρόβλημα της οπλοκατοχής στο διάγγελμά του μετά την επίθεση στη Φλόριντα, επιμένοντας κυρίως στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 19χρονος δράστης.

Η Έμα Γκονζάλες καταφέρθηκε και κατά των Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών «που χρηματοδοτούνται από τη NRA κι οι οποίοι μας λένε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να αποτρέψει αυτό (…) ή που υποστηρίζουν ότι η αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα δεν θα οδηγήσει σε μείωση των περιστατικών βίας με τη χρήση όπλων».

Πηγή: reader.gr