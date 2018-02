Συντριβή ιρανικού αεροσκάφους: Νεκροί οι 66 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένα αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης συνετρίβη κοντά στην πόλη Σέμιρομ της επαρχίας Ισπαχάν.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι 66 επιβαίνοντες θα πρέπει να θεωρούνται νεκροί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το ίχνος του αεροσκάφους της ιρανικής εταιρείας Αseman Airlines χάθηκε από τα ραντάρ, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκαν τα πρώτα συντρίμια από τις ομάδες διάσωσης.

#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran

