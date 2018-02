Μαθήτρια κατά της οπλοκατοχής φώναξε στον Τραμπ: «Ντροπή σας»! (vid)

Στο στόχαστρο μιας μαθήτριας του λυκείου της Φλόριντας, όπου 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σφαίρες ενός 19χρονου, βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω των διασυνδέσεών του του με την NRA, το πανίσχυρο λόμπι των όπλων στις ΗΠΑ.

«Προς όλους τους πολιτικούς άνδρες που αποδέχθηκαν τις δωρεές της NRA, Ντροπή σας» φώναξε η Έμα Γκονζάλες κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της οπλοκατοχής στο Φορτ Λοντερντέιλ, επικρίνοντας με δριμύτητα τον Τραμπ διότι δέχθηκε την οικονομική στήριξη του λόμπι των όπλων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 για τον προεδρικό θώκο.

"We call B-S-!"

Emma Gonzalez, a student from Marjory Stoneman Douglas High School, leads a chant on lawmakers' responses to gun violence after the Florida school shooting. pic.twitter.com/deOznBwQIC

