Μακελειό σε σχολείο της Φλόριντα: 3 νεκροί και δεκάδες ταρυματίες (pic & vids)

Τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου σε ένα λύκειο στη Φλόριντα, σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το CBS μετέδιδε νωρίτερα πως τουλάχιστον 5 άτομα έχουν τραυματιστεί από τις σφαίρες, ενώ στη συνέχεια το CNN έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. “The school immediately went on lockdown but is now dismissing students,” Broward School District says. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/TWqjnIVT87

— ABC News (@ABC) February 14, 2018