Ο Τριντό παραδέχτηκε ότι δεν θα πρέπει να λέει... ανόητα αστεία δημοσίως (vid)

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο δημαρχείο του Έντμοντον, ο Τριντό διέκοψε μια γυναίκα, η οποία είχε μόλις χρησιμοποιήσει τη λέξη «mankind» (σ.σ η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο είδος), λέγοντάς της ότι εκείνος προτιμά το «peoplekind» (σ.σ αφαιρώντας τη λέξη man- άνδρας με τη γενικότερη people- άνθρωποι). Οι επικριτές κατηγόρησαν τον Καναδό πρωθυπουργό ότι είναι υπερβολικά πολιτικά ορθός.

Το περιστατικό αποτελεί την τελευταία απόπειρα του 46χρονου πολιτικού να κάνει επιτυχημένο χιούμορ.

Justin Trudeau interrupts a woman’s question at a town hall meeting to suggest she use the term ‘peoplekind’, not ‘mankind’ pic.twitter.com/GUkZV3XRpg

— The Guardian (@guardian) 7 Φεβρουαρίου 2018