Φονικές πλημμύρες στην Καλιφόρνια με 13 νεκρούς (pics & vid)

Τραγικός είναι ο απολογισμός των κατολισθήσεων λάσπης στην Καλιφόρνια.

Τουλάχιστον 13 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, όταν ολόκληρες περιοχές «θάφτηκαν» στη λάσπη.

This in front of the @FSSantaBarbara above #butterflybeach. Debris from our neighborhood no doubt. pic.twitter.com/IMa3Iypb1s

— Benjamin Hyatt (@caffeineben) 9 Ιανουαρίου 2018