Πυρκαγιά στον πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη (pic & vid)

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του αμερικανού προέδρου, έγραψε στο Twitter πως πρόκειται για μικρή πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη και πως η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018