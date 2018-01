Νέα Υόρκη: 16 τραυματίες μετά από πυρκαγιά σε κτίριο (vid)

Στους 16 ανέρχονται οι τραυματίες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε τετραώροφο κτίριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στην ίδια συνοικία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι.

Οι 9 από τους τραυματίες είναι παιδιά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ντάνιελ Νίγκρο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διαβεβαίωσε ότι κανείς από τους τραυματίες δεν κινδυνεύει και όλοι τους θα βγουν σύντομα από το νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί.

"Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη πυρκαγιά" και διέσωσαν πολλούς ανθρώπους, πρόσθεσε.

Πέντε ώρες αφότου ξέσπασε η φωτιά, οι πυροσβέστες προσπαθούσαν ακόμη να την θέσουν υπό έλεγχο.

Ένας από τους ενοίκους αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News πώς κατάφερε να βγει έξω μαζί με τα τρία παιδιά του, ξιπόλητος στον πάγο, με τον υδράργυρο να έχει πέσει στους -10 βαθμούς Κελσίου.

New York City firefighters battle massive blaze in four-story Bronx building that injured 16 people. More than 200 firefighters responded: https://t.co/RlF1ivEiDv pic.twitter.com/QXxNf3wiuq

— ABC News (@ABC) 2 Ιανουαρίου 2018