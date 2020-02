«Επέστρεψε ο καρκίνος και έχω τρομοκρατηθεί»: Συγκλονίζει η Σάνεν Ντόχερτι (vid)

Η Σάνεν Ντόχερτι συγκλονίζει με την αποκάλυψή της ότι ο καρκίνος επέστρεψε και πως μπαίνει ξανά σε περιπέτεια με την υγεία της.

Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της Μπρέντα στην σειρά των 90's «Beverly Hills» μίλησε στην εκπομπή «Good Mornimg America» και μεταξύ άλλων ανέφερε πως έχει τρομοκρατηθεί.

EXCLUSIVE: @DohertyShannen opens up about her private health battle. “I’m stage four – my cancer came back.” https://t.co/Xk9QEWWgVD

— Good Morning America (@GMA) February 4, 2020