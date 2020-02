Η πορνοστάρ Τζέσι Τζέιν έδειρε άσχημα τον φίλο της και συνελήφθη (pics & vids)

Το ΤΜΖ, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, αποκαλύπτει πως η διάσημη πρώην πορνοστάρ Τζέσι Τζέιν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Οκλαχόμα, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε τον φίλο της, μετά από μια βραδιά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ!

Η χυμώδης πρωταγωνίστρια των ερωτικών ταινιών, στα 39 της χρόνια πια, βρέθηκε με χειροπέδες τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, αφού, μεταξύ άλλων χτυπημάτων... «έριξε γροθιά στο πρόσωπο του φίλου της και τον δάγκωσε στο χέρι»!

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ του TMZ, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της πορνοστάρ στην πόλη Μουρ, μετά από μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Έξω από την οικία, λοιπόν, οι αστυνομικοί αντίκρισαν τον άνδρα, με τον οποίο διατηρεί η Τζέσι Τζέιν δεσμό, με πρησμένο μάτι και μια μεγάλη δαγκωνιά στο χέρι του.

Το «θύμα» της επίθεσης είπε στους αστυνομικούς ότι η ίδιος και η κοπέλα του είχαν βγει νωρίτερα το ίδιο βράδυ και είχαν καταναλώσει πολύ αλκοόλ.

Όταν επέστρεψαν σπίτι, εκείνος αποκοιμήθηκε, και όταν ξύπνησε είδε την ξανθιά καλλονή να πετάει τα «φάρμακά» του (η ίδια υποστήριξε ότι ήταν στεροειδή) στα σκουπίδια!

Ακολούθησε ένας απίστευτος καβγάς, στη διάρκεια του οποίου η πορνοστάρ του επιτέθηκε.

Η Τζέσι Τζέιν, από την πλευρά της, κατέθεσε ότι ο φίλος της την έπιασε από τον λαιμό και την πέταξε πάνω στον τοίχο. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν παρατήρησαν κάποιον τραυματισμό στο σώμα της πορνοστάρ, πέρα από μια μικρή κουκκίδα ξεραμένου αίματος στο κούτελό της.

Μετά τη σύλληψή της, η Τζέι οδηγήθηκε στην κομητειακή φυλακή του Κλίβελαντ και μερικές ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

