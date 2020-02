Super Bowl: «Τα 'σπασε» η παρουσίαση των ομάδων από τον ''The Rock'' (vids)

Με μοναδικό τρόπο ξεκίνησε το Super Bowl τα ξημερώματα, το οποίο, θυμίζουμε, κατέκτησαν οι Kansas City Chiefs, επικρατώντας των San Francisco 49ers.

Ακολούθησε, βέβαια, η... ακόμη πιο μοναδική εμφάνιση των Jennifer Lopez και Shakira στο ημίχρονο, αλλά πριν την έναρξη του αγώνα, την παράσταση έκλεψε ο Dwayne "The Rock" Johnson!

Ο 47χρονος ηθοποιός και επαγγελματίας παλαιστής παρουσίασε τις δύο ομάδες με ένα εξαιρετικό βίντεο, βγαλμένο από τις καλύτερες εποχές του στο WWE!

Και αποθεώθηκε, φυσικά, από τον κόσμο στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι.

It’s my honor to be in my old stomping grounds of MIAMI to intro the NFC & AFC CHAMPS.

Today, I live vicariously through you exceptional athletes. Have fun, LEAVE IT ALL on the field.

Mahalo to the @NFL & @FoxTV for this epic opportunity.#HardestWorkersOnTheField#SuperBowl pic.twitter.com/j50YhmfTCS

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 2, 2020