Εκπληκτικό το... ημίχρονο του Super Bowl LIV με Jennifer Lopez και Shakira (vids)

Το Super Bowl ολοκληρώθηκε, με τους Kansas City Chiefs να επικρατούν των San Francisco 49ers και να επιστρέφουν στην κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα.

Αναμφίβολα, όμως, εκπληκτικό ήταν και το... ημίχρονο!

Πρώτα η Shakira και στη συνέχεια η Jennifer Lopez, έδωσαν μια παράσταση... σκέτο υπερθέαμα, με τις δύο μεγάλες τραγουδίστριες να βάζουν «φωτιά» στο γήπεδο για ένα τέταρτο.

Οι δύο Λατίνες είπαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, ενώ ξεχώρισε η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε η 11χρονη κόρη της J Lo, Emme, για να πουν μαζί το "Let's Get Loud'', με τη Shakira να ακολουθεί.

That was incredible, @jlo + @shakira! #PepsiHalftime #SBLIV

SOON: Fans can relive their favorite moments from the #PepsiHalftime show HERE https://t.co/TegS1TZFKy pic.twitter.com/1HkRu99cRR

— NFL (@NFL) February 3, 2020