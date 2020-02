Ο Post Malone πήγε σε κλαμπ και μοίρασε 50.000 δολάρια στους πελάτες (vid)

Σκεφτείτε το εξής: Είστε σε ένα κλαμπ, θέλετε άλλο ένα ποτό, αλλά δεν έχετε λεφτά.

Μην ανησυχείτε.

Μπορεί να εμφανιστεί ο Post Malone και να σας δώσει τα χρήματα... για να αγοράσετε ολόκληρο το μαγαζί!

Ο έξι φορές υποψήφιος για Grammy βρέθηκε στο Μαϊάμι το τριήμερο, αφενός γιατί την Παρασκευή είχε συναυλία εκεί και αφετέρου γιατί χθες, Κυριακή, ήταν το Super Bowl, που, παραδοσιακά, προσελκύει ηθοποιούς, μουσικούς, celebrities και, γενικώς, πολλούς διάσημους-φανατικούς του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Μετά τη συναυλία του, λοιπόν, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 24χρονος ράπερ πήγε σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ της πόλης, το 24ωρο(!) E11even.

Αλλά δεν πήγε μόνος...

Μαζί του έφερε και κούτες γεμάτες λεφτά!

Αφού, λοιπόν, οι άνθρωποι του μαγαζιού τον βοήθησαν με τη μεταφορά τους, ακουμπώντας τις πάνω στα πόδια του, άρχισε -ολίγον τι... μεθυσμένος- να μοιράζει στοίβες δολαρίων στους παρευρισκόμενους!

Δεκάδες χέρια άρχισαν να πετάγονται προς το μέρος του, με τον Malone, μέσα στην τρελή χαρά, να μοιράζει χρήμα αβέρτα!

Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, το συνολικό ποσό, που πήρε μαζί του στο κλαμπ και έδωσε στους πελάτες, πρέπει να ξεπέρασε τις 50.000 δολάρια!

Κάτι... ψίχουλα, βέβαια, για τον ίδιο.

