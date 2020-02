Με Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα το Super Bowl

Η διάσημη Αμερικανίδα, έγινε 50 ετών, έκανε μία εκπληκτική περιοδεία γνωρίζοντας την αποθέωση, έλαβε θετικές κριτικές για τη συμμετοχή της στην ταινία «Queens», και αρραβωνιάστηκε τον «αστέρα» του μπέιζμπολ, Αλεξ Ροντρίγκες.

Και όπως όλα δείχνουν, η εύνοια συνεχίζεται και το 2020.

Σε λίγες ώρες η Λόπεζ και η Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, θα αναλάβουν να διασκεδάσουν τα εκατομμύρια φιλάθλων, που θα παρακολουθήσουν διά ζώσης και από τηλεοράσεως, το Super Bowl, στο ημίχρονο του περίφημου αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι.

«Πρόκειται για μία παράσταση γεμάτη ενέργεια και πολύ διασκεδαστική. Υπάρχουν αρκετές στιγμές από καρδιάς», δήλωσε η «JLo», που έχει διακριθεί ιδιαίτερα ως ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια, παραγωγός κι επιχειρηματίας, συνηθίζοντας να λέει πως «είμαι το αφεντικό».

«Στην οικογένειά μου, κανείς δεν ήταν πραγματικό αφεντικό. Γιατί ήμασταν όλοι αφεντικά του εαυτού μας», δήλωσε πέρυσι στο περιοδικό «Variety» η Λόπες και πρόσθεσε: «Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, αποφάσισα να αναγνωρίσω τη δική μου αξία και να πιστέψω στον εαυτό μου».

Η Τζένιφερ γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1969 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από Πορτορικανούς γονείς. Ο πατέρας της ήταν φύλακας και η μητέρα της νοικοκυρά (αργότερα έγινε δασκάλα).

Η «JLo» άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στον χορό και στο τραγούδι από μικρή ηλικία. Στη συνέχεια, προσλαμβάνεται ως χορεύτρια σε μια δημοφιλή παράσταση, η οποία θα της επιτρέψει να χορέψει με την Τζάνετ Τζάκσον και θα την οδηγήσει σε μικρούς ρόλους στην τηλεόραση.

Το 1997, η Λόπεζ επελέγη για να παίξει την διάσημη Αμερικανομεξικανή τραγουδίστρια, Σελίνα, η οποία δολοφονήθηκε, ανάμεσα σε 22.000 (!) υποψήφιες για τον ρόλο της πρωταγωνίστριας.

Ακολουθεί η ταινία «Out of reach» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε την ευκαιρία να αποκαλύψει το ταλέντο της στην υποκριτική. Στην συνέχεια, το 1999, κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «On the 6», το οποίο περιελάμβανε τις επιτυχίες «If You Had My Love», «Let's Get Loud» και «Waiting for Tonight». Ηταν η γέννηση μίας ποπ σταρ...

Σήμερα, η Λόπεζ είναι... αφοσιωμένη στον σύντροφο της, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής, ενώ η διάσημη Αμερικανίδα δηλώνει ότι έχει βρει την αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.