Ο 50 Cent απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ (vid)

Οι φίλοι του Αμερικανού ράπερ και ηθοποιού, Dr. Dre και Eminem, βοήθησαν στην ειδική περίσταση και μίλησαν για τον 50 Cent.

«Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι για το 2002, αλλά θυμάμαι ξεκάθαρα την πρώτη φορά που συναντήθηκα με τον 50 Cent» είπε ο Eminem στο κοινό.

«Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα στον 50 ήταν η παρουσία του, γιατί απλά αισθανόσουν ότι θα γίνει σταρ... Φαινόταν ότι είχε όλο το πακέτο».

Ο Eminem αργότερα αστειεύτηκε ότι ο 50 πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα, «είναι καλλιτέχνης, επιχειρηματίας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός... μπορεί να κάνει τον ζογκλέρ, είναι σπουδαίος στο scrabble. Και τα κάνει πολύ όλα».

«Και με βοήθησε επίσης σε πολλές δύσκολες στιγμές στη δική μου ζωή και ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόμουν. 50, συγχαρητήρια για το αστέρι σου» τόνισε ο ράπερ, φίλος του 50 Cent, Eminem.

«Δεν νομίζω ότι η καριέρα μου θα ήταν αυτή που είναι χωρίς τους Dr. Dre και Eminem» τόνισε ο γεννημένος στο Κουίνς, στη Τζαμάικα, 50 Cent. «Ο Dre είναι μέντορας για ολόκληρη την ομάδα. Ήταν μέντορας για ολόκληρη την ομάδα, γιατί μπορούσε να μας καθοδηγεί με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να το γνωρίζει».

Ο Κέρτις Τζέιμς Τζάκσον ο 3ος, όπως είναι το πραγματικό όνομα του ράπερ, έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ και έχει κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία, ένα Grammy, 13 Billboard Music Awards, τρία American Music Awards and τέσσερα BET Awards.

Eminem Honors 50 Cent at His Hollywood Walk of Fame Ceremony: He Is 'the Whole Package' #PeopleNow pic.twitter.com/Q5Bk9FGmUz

— People (@people) January 31, 2020