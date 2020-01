Θλιβερή η εικόνα του «τερματοφύλακα» της αγαπημένης παιδικής ταινίας Mighty Ducks από crystal meth και αλκοόλ (pics & vid)

Συγκλονίζει -μια ολόκληρη γενιά- η εικόνα του 41χρονου πια Shaun Weiss, ο οποίος συνελήφθη υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης και αλκοόλ για διάρρηξη σπιτιού!

Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, θα σας βοηθήσουμε, λέγοντάς σας πως πρόκειται για τον «τερματοφύλακα» Greg Goldberg της αγαπημένης παιδικής ταινίας The Mighty Ducks, που σημάδεψε όσους τώρα είναι γύρω στα 30... φεύγα, και όχι μόνο.

Η παρακάτω εικόνες λογικά θα σας βοηθήσουν να θυμηθείτε.

Ο Weiss, λοιπόν, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, αντιμετωπίζει θέματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ από το 2011, με τη χρήση της «κρυσταλλικής μεθ» ειδικά να τον έχει μεταμορφώσει σε κάτι, απλά, σοκαριστικό και θλιβερό.

'Mighty Ducks' actor Shaun Weiss arrested for breaking into garage while high on meth https://t.co/2yKlo6detc pic.twitter.com/yflS21a9XS

Shaun Weiss 5 years apart is astounding.

There's your don't do Meth campaign right there.

Hope he gets help. pic.twitter.com/sEQ0BBHvhI

— KindGooner (@GoonerTiliDie19) January 29, 2020