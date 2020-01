Πασίγνωστος ράπερ συνελήφθη για ληστεία λίγες ώρες πριν τραγουδήσει στα Grammy (pics & vids)

Ακόμα ένα... χτύπημα δέχθηκε η παγκόσμια σκηνή της ραπ, μετά την είδηση οτι ο YG πριν από λίγες ώρες συνελήφθη σπίτι του με τις κατηγορίες της ληστείας.

Η είδηση αποτελεί ένα από τα πρώτα θέμα όλων των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, καθώς ο 29χρονος μουσικός είναι προγραμματισμένο να τραγουδήσει στα Grammy, προς τιμή του Nipsey Hussle που είχε δολοφονηθεί στις 31 Μαρτίου του 2019 στο Λος Άντζελες.

Βλέπετε, οι δυο τους ήταν πολύ φίλοι και ο YG είχε αναλάβει μαζί με τους DJ Khaled, Meek Mill και Roddy Ricch να τραγουδήσουν για αυτόν, καθώς έχει τρεις υποψηφιότητες στα εφετινά βραβεία.

Ο Keenon Daequan Ray Jackson, όπως είναι το κανονικό του όνομα, συνελήφθη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και βρισκόταν στις κεντρικές ανδρικές φυλακές της πόλης, μέχρι που κατέβαλε την προβλεπόμενη εγγύηση που έφτανε τα 250.000 δολάρια.

Τώρα, την Τρίτη θα εμφανιστεί στο δικαστήριο, προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο συμβιβασμού για να δηλώσει ένοχος.

Ο φίλος του, επίσης ράπερ «The Game» άσκησε κριτική στην αστυνομία για την κίνησή της να τον συλλάβει, γράφοντας στο Twitter: «Έχει πλάκα που ο YG συνελήφθη το Σαββατοκύριακο των Grammy όταν θα ανέβαινε στην σκηνή».

Funny how @YG gets arrested the weekend of the Grammy’s when he’s supposed to hit the stage in Nip’s honor. #LAPDtheBiggestGangHere

— The Game (@thegame) January 24, 2020