Ούτε η Mariah Carey δεν περίμενε την επιτυχία του «All I Want for Christmas Is You» (vid)

Ακόμα και η Mariah Carey εξεπλάγη από το γεγονός ότι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της "All I Want for Christmas Is You" κυριαρχεί στα charts κάθε φορά την περίοδο των γιορτών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Billboard, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο τραγούδι, το οποίο πρόσφατα έφθασε στο Νο 1 στα charts, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

"Σίγουρα δεν περίμενα να φθάσει στο νούμερο ένα, δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα", παραδέχτηκε η Μαράια Κάρεϊ.

Το τραγούδι είναι το πρώτο νούμερο 1 της Αμερικανίδας τραγουδίστριας από το 2008, όταν έφθασε στην κορυφή το "Touch My Body" και ευχαρίστησε γι αυτό τους θαυμαστές της.

"Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους", είπε η τραγουδίστρια. "Θέλω ο κόσμος να περάσει τις καλύτερες γιορτές" υπογράμμισε.

Το "All I Want for Christmas Is You" πρόσφατα κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες - κάτι που η Mariah Carey βλέπει ως προσωπικό θρίαμβο.

"Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό", είπε η τραγουδίστρια. "Οι άνθρωποι λένε: Είναι μία καλλιτέχνης που καταλαβαίνει ή δεν γνωρίζει τι είναι [streaming]. Τότε γιατί το τραγούδι έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μια μέρα; "

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1994, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, όταν συμπεριλήφθηκε στη χριστουγεννιάτικη ταινία "Love, Actually".

Το “All I Want for Christmas Is You" είναι το 19ο No 1 τραγούδι της Mariah Carey, γεγονός που την κάνει να πλησιάζει το ρεκόρ των Μπιτλς, που είχαν 20 No 1 σινγκλ στη διάρκεια της καριέρας τους.

"Τα καταφέραμε" έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter. "Είναι κάτι που σκέφτονταν διαρκώς οι φανατικοί θαυμαστές μου. Αυτό μου λένε και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μου, όλο τον χρόνο. Δεν χρειάζομαι πλέον κάτι άλλο για να επιβεβαιώσω την ύπαρξη του τραγουδιού αυτού. Παλιά συνήθιζα να το αναλύω κάθε φορά που το άκουγα, αλλά τώρα, σε αυτό το σημείο, αισθάνομαι ότι πλέον μπορώ να το διασκεδάσω".

Σε πιο πρόσφατη ανάρτησή της η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε ότι ετοίμασε μια νέα εκδοχή του videoclip του τραγουδιού.