Δικαίωση: Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια στο Νο1 του Billboard το ''All I Want for Christmas is You''

Η Μαράια Κάρεϊ, η αυτοανακηρυχθείσα «βασίλισσα των Χριστουγέννων», η γυναίκα που σημάδεψε-μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά (αγοριών), έχει ακόμη έναν λόγο να γιορτάσει στη φετινή εορταστική περίοδο.

Και εμείς μαζί της, γιατί -το ομολογούμε- είμαστε φανς.

Το Billboard, λοιπόν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/12) ότι το θρυλικό "All I Want For Christmas Is You", που ακούγεται παντού, 25 χρόνια τώρα, καμιά 20αριά μέρες πριν και άλλες τόσες, περίπου, μετά τα Χριστούγεννα, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο1 του Hot-100!

.@MariahCarey's "All I Want For Christmas Is You" is officially No. 1 on the #Hot100 for the first time this week, 25 years after its release. — Billboard Charts (@billboardcharts) December 16, 2019

Και όμως, μόλις τώρα αναγνωρίστηκε το μεγαλείο του τραγουδιού, το οποίο πρωτακούσαμε -κάποιοι από εμάς- όταν... γεννήθηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ, το μακρινό 1994! Όταν, δηλαδή, η Μαράια ήταν 24 χρονών.

Το προηγούμενο ρεκόρ του τραγουδιού έφτανε μέχρι το Νο3 της κατάταξης. Άλλωστε, το 2017 μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10.

Και αν αναρωτιέστε γιατί αυτή η αδικία, ο λόγος είναι ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου του 1994, χωρίς να είναι, όμως, εμπορικά διαθέσιμο ως single.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Billboard, λοιπόν, που ίσχυαν τότε, δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στο Hot-100. Αυτός ο κανόνας καταργήθηκε το 1998 και έτσι, τον Ιανουάριο του 2000 έφτασε στην 83η θέση.

Αφότου πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς οι κανόνες άλλαζαν συνεχώς και το "All I Want For Christmas Is You" έμπαινε και έβγαινε στο Hot-100, το 2017 κατάφερε, τελικά, να εισέλθει στη 10άδα και φέτος... να «χτυπήσει» κορυφή, 25 χρόνια μετά!

Η Μαράια Κάρεϊ, φυσικά, δεν βλέπει για πρώτη φορά το όνομά της στο Νο 1. Άλλες 19 φορές έχει βρεθεί εκεί, για άλλα τραγούδια της, με πιο πρόσφατο το "Touch My Body" του 2008!