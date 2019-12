Πέθανε στα 79 της η ηθοποιός Άννα Καρίνα

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός της πράκτορας. Η Άννα Καρίνα έπασχε από καρκίνο.

Γαλλίδα δανικής καταγωγής, η ηθοποιός με το χλωμό πρόσωπο και τα μεγάλα γαλαζόγκριζα μάτια είχε γυρίσει στα χρόνια του 1960 επτά ταινίες με τον Γκοντάρ, ο οποίος ήταν τότε ο σύντροφός της. Έκανε επίσης καριέρα τραγουδίστριας, κυρίως στο πλευρό του Σερζ Γκενσμπούρ.

Jean-Luc Godard & Anna Karina on the set of ‘Band of Outsiders’, 1964 pic.twitter.com/YnysdlkVgl

