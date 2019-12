Πάνω από 26 εκατ. λογαριασμοί είδαν τον «Ιρλανδό» την πρώτη εβδομάδα

Το Netflix ανακοίνωσε τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε το «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, 26.404.081 λογαριασμοί παγκοσμίως παρακολούθησαν το γκανγκστερικό έπος του Σκορσέζε τις πρώτες 7 ημέρες κυκλοφορίας του.

My friends, I’ve got some news from the big guy at the top: THE IRISHMAN was watched by 26,404,081 accounts globally — within its first 7 days on Netflix. pic.twitter.com/abVV993CWS

— Netflix Film (@NetflixFilm) December 10, 2019