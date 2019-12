Ο Έλτον Τζον σταμάτησε την συναυλία και έβρισε την ασφάλεια που έβγαλε έξω μία κοπέλα (vid)

Ο Σερ Έλτον Τζον δεν είναι από τους ανθρώπους που μασάνε τα... λόγια τους.

Αυτό που πιστεύει, θα το πει και μάλιστα με τον πιο αυθόρμητο τρόπο, έστω και αν αυτά που λέει πολλές φορές δεν αρέσουν σε μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Αυτό το κατάλαβαν καλά όσοι παρευρέθηκαν στην πρόσφατη συναυλία του στο Περθ της Αυστραλίας.

Εκεί λοιπόν ο 72χρονος, βλέποντας τους security να βγάζουν σηκωτή έξω από τον χώρο μία κοπέλα, τα πήρε στο... κρανίο και άρχισε να τους βρίζει, απαιτώντας να την αφήσουν να γυρίσει στην θέση της.

«Εσείς οι δύο security που κρατάτε την κοπέλα, να πάτε να γαμ... Αφήστε την αμέσως. Είστε ηλίθιοι και οι δύο είστε ηλίθιοι. Δεν συμπεριφέρονται έτσι σε μία κοπέλα. Αφήστε την ήσυχη», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων.

Δείτε το χαρακτηριστικό video...

**Warning - Explicit**

"You don't treat girls like that!" <3 Elton#EltonJohn #Perth #perthnews #nsfwtwitter

**Not my footage pic.twitter.com/F9pHLHaRLj

— Nokternl (@Nokternl) December 1, 2019