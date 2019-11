Το χάσαμε το κορμί: Η Mia Khalifa παντρεύεται (pics & vid)

Αν ήσασταν τόσο φιλόδοξοι που ελπίζατε να κάνετε κάτι με την Mia Khalifa, μάλλον θα χρειαστεί να βολευτείτε με τα videos από την εποχή της ενασχόλησής της με το πορνό και με τους αποκαλυπτικούς λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

Και αυτό γιατί η πρώην πορνοστάρ ανακοίνωσε πως παντρεύεται, απαντώντας θετικά στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Robert Sandberg.



A post shared by Mia K. (@miakhalifa) on Nov 7, 2019 at 8:34am PST

Μάλιστα, όπως είπε η ίδια, ο γάμος με τον 26χρονο chef αν και ήταν να γίνει το καλοκαίρι του 2021, μεταφέρθηκε ένα χρόνο νωρίτερα.

No, I’m not pregnant. I just have to mold our personal life around his career’s timing. https://t.co/CyUjDMom4j

— Mia K. (@miakhalifa) November 11, 2019