Η βασίλισσα του Halloween: 13 ώρες πήρε στη Heidi Klum να φορέσει αυτή την ανατριχιαστική στολή (pics & vids)

Κάθε χρόνο και καλύτερη, αλλά φέτος... το τερμάτισε!

Η Heidi Klum γιόρτασε με το 20ό ετήσιο πάρτι της το αγαπημένο της Halloween, αλλά η φετινή στολή της ήταν, πραγματικά, αδιανόητη!

Καταρχήν, πήρε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 13 ώρες για να ετοιμαστεί! Αλλά, όπως μπορείτε να δείτε, το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Η μεταμφίεση του 46χρονου μοντέλου εμπνεύστηκε από τον Frankenstein και από τις ταινίες με εξωγήινους και θα μπορούσε κάλλιστα να φορεθεί σε κάποιο έργο επιστημονικής φαντασίας ή τρόμου ή και τα δύο.

Ιδού:

She has arrived!!!! Heidi Is here and I don’t know what she is but it’s a killer costume that took 12 hours #HappyHalloween #Halloween19 #HeidiKlum pic.twitter.com/MYZI4vSznS

— SinnamonS (@SinnamonS) November 1, 2019