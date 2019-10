Όταν ο Dickinson έπαιζε unplugged στην Αθήνα και τον ξεμάλλιαζαν!

Ο σπουδαίος τραγουδιστής αφού ολοκληρώθηκε η περιοδεία για την προώθηση του «Fear of the Dark», αποφασίσει τον Αύγουστο του 1993 να αποχωρήσει από τους Iron Maiden και κυκλοφορεί λίγους μήνες αργότερα την δεύτερη προσωπική του δουλειά, το «Balls to Picasso».

Στις 21 Δεκεμβρίου 1994 στην Αθήνα επικρατούσε χαλασμός Κυρίου. Από το πρωί εκείνης της μέρας έβρεχε ασταμάτητα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Καταιγίδα, χαλάζι, δυνατοί άνεμοι...

Εκείνη την βραδιά ο Bruce Dickinson συνοδευόμενος από τον τότε συνεργάτη του και κιθαρίστα του συγκροτήματος του, Alex Dickson επισκέπτονταν την χώρα μας με αφορμή το πάρτι για τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού Metal Hammer.

Ο πολυπράγμων μουσικός, έκανε ουσιαστικά ένα restart στην καριέρα του εκείνη την εποχή παίζοντας σε μικρούς χώρους unplugged, κάτι που στη σημερινή εποχή φαντάζει αδιανόητο για το προσωπικό μέγεθος του Bruce Dickinson, αλλά και την τεράστια εμπορική απήχηση των Iron Maiden.

Η άφιξη του στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε ακριβώς μια εβδομάδα μετά το ιστορικό show του διάσημου τραγουδιστή στο Σεράγεβο της Βοσνίας (14/12), το οποίο κυριολεκτικά βομβαρδίζονταν!

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πάλαι ποτέ Camel Move, το οποίο βρίσκονταν στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού.

Θυμάμαι με άλλους δύο συμμαθητές φτάσαμε έπειτα από απίστευτα περιπέτεια στον χώρο, αφού λόγω της καταρρακτώδους βροχής, η ορατότητα στους δρόμους ήταν περιορισμένη, ενώ το αυτοκίνητο κόλλησε στη λάσπη και χρειάστηκε να το σπρώξουμε. Λόγω της πλημμύρας στον Κηφισό θα έπρεπε να γνωρίζεις και ιστιοπλοία για να φτάσεις στον προορισμό σου με συνέπεια το club να μην γεμίσει.

Οι παραπάνω συνθήκες συνέβαλαν στο να βιώσουμε μια αλήστου μνήμης εμπειρία. Παρακολουθούσαμε περίπου 150-200 νοματαίοι σε απόσταση 1-2 μέτων τον μακρυμάλλη τότε Bruce Dickinson με μαύρο παλτό να γρατζουνάει την κλασική του κιθάρα και να πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης τραγουδώντας το μπαλαντοειδές «Tears of the Dragon» με τον Alex Dickson να τον σιγοντάρει. Αφού τραγούδησε ακόμη δύο κομμάτια από το συγκεκριμένο album τα οποίων τους τίτλους δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια δεν θυμάμαι, πήρε θέση πίσω από έναν πάγκο, όπου άρχισε να υπογράφει αυτόγραφα με συνέπεια να επικρατήσει πανζουρλισμός!

Άπαντες ήθελαν ένα ενθύμιο από την φωνή των Iron Maiden (και των Samson για να μην ξεχνιόμαστε) με τον Bruce εκείνη την βραδιά να μην χαλάει χατήρι σε κανέναν!

Μετά το πέρας της εμφάνισης του Bruce κληρώθηκε και μια υπογεγραμμένη από τον ίδιο Gibson κιθάρα, ενώ για την ιστορία την βραδιά άνοιξαν οι Έλληνες, Sound of Silence.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνιση του Bruce Dickinson είχε καταγραφεί για το τηλεοπτικό show του Κώστα Μυλωνά, «Tα παιδιά της νύχτας», η οποία σάρωνε εκείνη την εποχή. Μάλιστα, o σπουδαίος καλλιτέχνης είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπή.

Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι πως κατά την αποχώρηση του ο Dicκinson ουσιαστικά φυγαδεύτηκε προκειμένου να αποφύγει τον κόσμο που τον κυνηγούσε για μια φωτογραφία.

Μάλιστα κάποιοι στην προσπάθεια τους να πετύχουν τον στόχο τους τράβηξαν τα μαλλιά του Βρετανού τραγουδιστή, αποσπώντας μερικές τρίχες του, τις οποίες μάλιστα προσπαθούσαν να διασώσουν ως σουβενίρ! Πραγματικά σκηνές απείρου κάλλους δείγμα της λατρείας του ελληνικού κοινού για τον τραγουδιστή των Iron Maiden!

Ο Bruce Dickinson 25 χρόνια αργότερα, έχοντας καταξιωθεί πλέον ως μια από τις σπουδαιότερες αλλά και επιδραστικότερες φωνές στην ιστορία του rock/metal, επιστρέφει στις 4 Νοεμβρίου (19.00) για ένα show, το οποίο απλά δεν χάνεται!

* Photo Credits: Metal Hammer

Η High Priority Promotions παρουσιάζει ένα μοναδικό one-man show με πρωταγωνιστή την φωνή των Iron Maiden, Bruce Dickinson!

Ο Bruce Dickinson αποτελεί, δίχως αμφιβολία, μία από τις ιστορικότερες μορφές της μουσικής ιστορίας. Πέρα από τις δεκαετίες που έχει περάσει δίνοντας αξέχαστες live εμφανίσεις με τους Iron Maiden, η ζωή του Bruce Dickinson είναι εξίσου συναρπαστική και εκτός σκηνής.

Πολυπράγμων όσο λίγοι, ο Bruce Dickinson έχει ασχοληθεί με την αεροπορία ως πιλότος και επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είναι ζυθοποιός, ομιλητής, σεναριογράφος, δημοσιευμένος συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, ηθοποιός και ξιφομάχος!

Το 2017, η αυτοβιογραφία του What Does This Button Do?, έγινε αμέσως best-seller στους New York & UK Times ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες της Βρετανίας, παρουσιάζοντας μέρη του και απαντώντας σε ερωτήσεις των θαυμαστών του.

Φυσικά, το What Does This Button Do? - An Evening with Bruce Dickinson εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη, αυτούσια παράσταση, θυμίζοντας σε πολλά σημεία stand-up show. Κοινό και κριτικοί παγκοσμίως εντυπωσιάζονται από την δεινότητά του και χαρακτηρίζουν το show ως must-see.

Το What Does This Button Do? - An Evening with Bruce Dickinson χωρίζεται σε δύο μέρη και η διάρκειά του ξεπερνά τις δύο ώρες. Στο πρώτο, ο Bruce αφηγείται, πάντοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές της απίστευτης ζωής του. Μοιράζεται με το κοινό ιστορίες και φωτογραφίες που δεν έφτασαν καν στις σελίδες του βιβλίου του!

Το δεύτερο μισό είναι αφιερωμένο στο κοινό του Bruce, σε ένα ρυθμικό γύρο ερωταπαντήσεων! Οι fan ρωτούν και ο Bruce απαντά αυτοσχεδιάζοντας, με το κλασικό χιούμορ που διακρίνει τον χαρισματικό frontman.

Στις 4 Νοεμβρίου, το ελληνικό κοινό θα έχει μία μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά το απόλυτο είδωλο της metal σκηνής, να ακούσει τις εμπειρίες του και να γίνει μέλος του θαυμαστού κόσμου του Bruce Dickinson!

«Υπήρχαν στιγμές γέλιου, στιγμές ξέφρενου χειροκροτήματος και στιγμές που μπορούσες να ακούσεις τον κάθε ψίθυρο, καθώς κρεμόμασταν από κάθε του λέξη...ένας μοναδικός αφηγητής. Καταπληκτική ευχέρεια λόγου, γλαφυρός, πνευματώδης και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικός» - Heavymag, Σίδνεϊ

«Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν η ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει και να κινείται μαζί με το κοινό...ήταν μία πραγματικά ενδιαφέρουσα βραδιά, μην την χάσετε!» - Wall of Sound, Σίδνεϊ

«Wow Bruce, wow! Ένας φανταστικός αφηγητής, ήταν προνόμιο να ακούσουμε τις ιστορίες του από τον ίδιο» - Silver Tiger Media

«Η παράσταση του Dickinson κύλησε φανταστικά. Ένας καταπληκτικός αφηγητής, άψογος showman, και το αφηγηματικό μέρος έρχεται να εδραιώσει αυτή την ιδέα. Για τους οπαδούς των Iron Maiden, του rock του metal, της αεροπορίας ή απλώς των ενδιαφέρουσων βιογραφιών, το show του Dickinson είναι ένα must-see!» - Overdrive, Μελβούρνη, Αυστραλία

«Οπλισμένος μόνο με το χιούμορ, την γοητεία του και ένα φωτογραφικό slideshow, ο Bruce Dickinson προσφέρει μία προσωπική οπτική στην εντυπωσιακή ζωή του. Υπάρχουν όλων των ειδών επιμελείς και δημιουργικά ευφυείς επιχειρηματίες. Και μετά υπάρχει ο Bruce Dickinson, ο οποίος είναι άλλου επιπέδου!» - Aftonbladet newspaper, Σουηδία

«Ο Bruce Dickinson είναι σουπερσταρ… Όταν ψάξετε παραπάνω, θα διαπιστώσετε την αίσθηση του χιούμορ, διευκολύνει την αφήγηση μιας επικής ιστορίας. Αυτός ο άνθρωπος έχει τεράστια καρδιά και αγωνιστικό πνεύμα!» - Copenhagen Post newspaper, Δανία

«Ο Bruce Dickinson είναι ένας ικανός άντρας, αφιερωμένος στο να διερευνά και να μαθαίνει νέα πράγματα.. Ένας φανταστικός αφηγητής» - Radio Rock, Bauer Media, Νορβηγία

«Ο Dickinson επί σκηνής είναι μία δύναμη της φύσης» - Turun Sanomat newspaper, Φινλανδία

«Ο Dickinson ήταν ασταμάτητος πάνω στην σκηνή, γυρνούσε , έκανε πλάκα με τον εαυτό του και με άλλους. Εξαιρετικά πνευματώδης, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο» - Morgunbladid newspaper, Ισλανδία

«Ο Ταλαντούχος κύριος Dickinson...» - Tages-Anzeiger, Ελβετία

«Ο Bruce σαγηνεύει το κοινό επί 2 ώρες και 45 λεπτά με διασκεδαστικές ανέκδοτες ιστορίες» - Lords of Metal, Ολλανδία

«Ένας απίστευτος frontman, με κάθε έννοια της λέξης, ένας εξαιρετικός διασκεδαστής και καλλιτέχνης. Αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε, είναι πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό ομιλητή!» - Red HardnHeavy, Ισπανία

