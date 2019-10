Κάμερον Ντάγκλας: «O πατέρας μου με έβαζε να σερβίρω ναρκωτικά στα πάρτι του» (vid)

Όπως αναφέρει η «New York Post», ο γιος του γνωστού ηθοποιού υποστηρίζει ότι στόχος του δεν είναι να κατηγορήσει τον πατέρα του, ενώ ομολογεί ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο για εκείνον να μεγαλώνει στη «σκιά» αστέρων όπως ο Μάικλ Ντάγκλας, αλλά και ο παππούς του Κερκ Ντάγκλας.

«Όσο μεγάλωνα, σκαρφάλωνα τα βράδια από σπίτι σε σπίτι στο συγκρότημα κατοικιών που μέναμε, ανέβαινα στα μπαλκόνια και έβλεπα πράγματα που δεν έπρεπε να βλέπω: ωραίους ενήλικες να κάνουν διάφορα», γράφει ο 40χρονος στο βιβλίο του.

Ο ίδιος παραδέχεται τον εθισμό του στα ναρκωτικά και όπως αναφέρει ξεκίνησε να κάνει χρήση σε πολύ μικρή ηλικία.

Για πάνω από μια 15ετία ο Κάμερον δε μπορούσε να ζήσει χωρίς να κάνει χρήση, ενώ αποκαλύπτει πως «πιθανότατα ήμουν πολύ κοντά στο να πεθάνω», αφού άρχισε να καπνίζει μαριχουάνα στα 13, ξεκίνησε να κάνει χρήση κοκαΐνης στα 15 και την μεθαμφεταμίνη στα 17. Στα 19 του έκανε χρήση υγρής κοκαΐνης και ηρωίνης στα 26.

Μάλιστα συγκλονίζει όταν αναφέρεται στα πάρτι του πατέρα του και αποκαλύπτει πως σέρβιρε ναρκωτικά: «Ακόμα και όταν ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι να μεταφέρω τζόιντς πέρα δώθε στα πάρτι. Με φώναζε, ας πούμε, ο πατέρας μου και μου έλεγε "έλα εδώ, πήγαινε αυτό στον θείο σου" και μόνο μετά από πολλά χρόνια συνειδητοποίησα τι ήταν».

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Michael Douglas' son, Cameron Douglas, breaks his silence on fame and addiction to @DianeSawyer. “It was almost like the one thing I could count on...” https://t.co/WdXeGAQpbS pic.twitter.com/eFnDk3WZFD

— Good Morning America (@GMA) October 22, 2019