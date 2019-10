H στιγμή που η Lady Gaga πέφτει από την σκηνή κατά την διάρκεια συναυλίας (vid)

Η τραγουδίστρια κάλεσε έναν θαυμαστή της στην σκηνή ώστε να χορέψουν μαζί.

Μάλιστα ανέβηκε πάνω του τυλίγοντας τα πόδια της γύρω από τη μέση του.

Όμως εκείνος κάποια στιγμή έχασε την ισορροπία του και έπεσαν μαζί από την σκηνή!

Ωστόσο, έπεσαν τόσο άτσαλα που ο άνδρας την πλάκωσε. Η τραγουδίστρια τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση αλλά και το σωματικό βάρος του θαυμαστή της.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δημοσιεύτηκε από έναν άλλο θαυμαστή της και έγραφε: «Η Lady Gaga έπεσε από τη σκηνή απόψε κατά τη διάρκεια του Enigma. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τράβηξα τυχαία την στιγμή που έπεσαν».

Like when the captain sinks with its own ship pic.twitter.com/ERNjCYLF4k

— Lady Gaga Alerts (@GagasAlerts) 18 Οκτωβρίου 2019