Έλτον Τζον: «Το drag name του Φρέντι Μέρκιουρι ήταν Μελίνα, από τη Μελίνα Μερκούρη»

«Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Μπομπ Ντίλαν».

Με τον τίτλο αυτό, η βρετανική εφημερίδα The Guardian φιλοξενεί ένα πολύ πρωτότυπο αφιέρωμα στον Έλτον Τζον, με αφορμή την αυτοβιογραφία του «Me» που κυκλοφορεί στις 15 Οκτωβρίου. Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός δημοσιογράφος Άλεξ Πετρίδης, που δούλεψε μαζί με τον Έλτον Τζον την αυτοβιογραφία του, συγκέντρωσε ερωτήσεις από διάσημους φαν του τραγουδιστή και εκείνος τις απάντησε ειλικρινά, σοκάροντας πολλές φορές με τις αποκαλύψεις του.

Μία από αυτές, εκείνη της Τίλντα Σουίντον, μας χάρισε μια απάντηση με αναπάντεχο ελληνικό ενδιαφέρον. Η ηθοποιός ρώτησε τον Έλτον Τζον ποια είναι τα τρία αγαπημένα του, αληθινά ή ψεύτικα, drag ονόματα. «Έχω τρία drag ονόματα», απαντά ο Έλτον. «Εκείνο που χρησιμοποιώ περισσότερο, είναι το Σάρον Κάβεντις. Το Κάβεντις προέρχεται από έναν κιμπορντίστα στη δεκαετία του ’50 που τον έλεγαν Κέι Κάβεντις, ο οποίος αναφερόταν πάντα στις δουλειές του ως Kitten On The Keys (γατάκι στα πλήκτρα). Το σκέφτηκε ο φίλος μου Τόνι Κινγκ. Όταν είμαι στη Γαλλία, είμαι η Ρετζίν Πουφ. Και όταν είμαι στην Ατλάντα, επειδή ζω στην περιοχή Μπάκχεντ, είμαι η Ταλούλα Μπάκχεντ. Και πολλές φορές κλείνω δωμάτιο σε ξενοδοχεία ως Χλαμίδια Σίφερ, το οποίο σκέφτηκε ο Ντέιβιντ (σ.σ. ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις). Δεν επιλέγεις εσύ το drag name σου -κάποιος πρέπει να σου το δώσει. Ο Τζον Λένον ήθελε να είναι η Μόραγκ, αλλά δεν πάει έτσι, επομένως κατέληξε να είναι η Κάρολ Ντακότα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν η Μελίνα, από την Ελληνίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και πολιτικό Μελίνα Μερκούρη. Ο Ροντ Στιούαρτ ήταν η Φίλις».

Ανάμεσα στους διάσημους που κάνουν ερωτήσεις στον Έλτον Τζον είναι ο Μπομπ Ντίλαν (για το πώς προέκυψε το ρεφρέν του «Tiny Dancer»), ο Εντ Σίραν (για το πώς θα περνάει το χρόνο του όταν τελειώσει η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του), ο Έμινεμ (για το αν έχει χρησιμοποιήσει τα δαχτυλίδια πέους που του πήρε για γαμήλιο δώρο), η Κάρα Ντελεβίν (αν μπορούσε να είναι μια γυναίκα από το παρόν και μία από το παρελθόν ποια θα διάλεγε), η Ντονατέλα Βερσάτσε (εκτός από τη δική της ζωή, ποιες άλλες ζωές έχει σώσει), ο Λένι Κράβιτζ (ποιοι τραγουδιστές τον ενέπνευσαν).

Διαβάστε όλες τις ερωτήσεις και τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις εδώ.

Πηγή: reader.gr