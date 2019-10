Συνελήφθη η Τζέιν Φόντα σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή (vid)

Η Fonda δήλωσε ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι της και τις ανέσεις της και να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον για τέσσερις μήνες, επειδή ήθελε να ασχοληθεί με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια συνέντευξή της στο ABC News, είπε πως ενώ τα παιδιά δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, ωστόσο αυτά είναι που διαμαρτύρονται και προσπαθούν περισσότερο για να καλυτερεύσει η κατάσταση.

Μάλιστα τόνισε πως γι’ αυτό συμμετέχει στις διαμαρτυρίες των νέων, καθώς θέλει να βοηθήσει.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ανοίξουν το δρόμο σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε και άλλες χώρες που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές ρύπων, όπως η Κίνα και η Ινδία, να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό.

Παράλληλα ανέφερε πως αν και εκείνη ασχολείται χρόνια με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, τώρα πλέον είναι πιο ενεργή σχετικά με αυτό καθώς την ενέπνευσαν οι νεαροί ακτιβιστές όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Saying she's been inspired by Greta Thunberg, Jane Fonda tells @ABC she's going to hold a weekly protest in DC on climate change: "I'm moving here. I'm going to be here through Thanksgiving, and Christmas, sleep, rain, whatever it is."

"This is a crisis." https://t.co/57QJ2Xbx51 pic.twitter.com/k1Z2IC5aYu

