H Mia Khalifa προτείνει τον «αρχηγό» των Peaky Blinders για πρωθυπουργό (pics)

Η Λιβανέζα πορνοστάρ με την αμερικάνικη υπηκοότητα, θέλησε να δώσει λύση στις αντιθέσεις που υπάρχουν στο νησί σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με ανάρτησή της λοιπόν προτείνει να αναλάβει την πρωθυπουργία ο Τσίλιαν Μέρφι που υποδύεται στο Peaky Blinders, τον αρχηγό μιας τσιγγάνικης συμμορίας στη Βρετανία του προηγούμενου αιώνα!

Η πορνοστάρ στο λογαριασμό της στο Instagram ανέφερε σχετικά: «By order of the Peaky Blinders, Cillian Murphy for Prime Minister»...

Βέβαια σε κάποιο σημείο μάλλον τα μπέρδεψε γιατί αναφέρει το αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, ξεχνώντας, ή δεν ήξερε ότι ο Μέρφι είναι Ιρλανδός, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.