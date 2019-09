Από θαύμα γλίτωσε ο Kevin Hart: Τρομακτικές εικόνες από το ατύχημα που είχε (pics & vid)

Άγιο είχε ο Kevin Hart και τα άλλα δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητό του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν η «Plymouth Barracuda» του 40χρονου ηθοποιού, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε με ταχύτητα πάνω σε έναν φράχτη.

Η ζημιά που υπέστη το vintage όχημα ήταν τεράστια, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς, όμως όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από αυτό, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο γνωστός stand-up comedian, δεν ήταν αυτός στο τιμόνι του οχήματος και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το TMZ, ήταν ο πρώτος που κατάφερε να βγει, μόνος του. Οι άλλοι δύο χρειάστηκαν την βοήθεια της πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.

Για να γίνει αυτό έπρεπε να κοπεί η οροφή του αυτοκινήτου. Η αστυνομία ξεκαθάρισε οτι ο οδηγός δεν είχε πιει, αλλά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο UCLA Medical Center, ενώ η κοπέλα που ήταν μαζί τους, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Kevin Hart έχει τραυματιστεί στην μέση.

Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.”

It’s a miracle he even survived this.

Praying for Kevin Hart pic.twitter.com/jPAraN8jnT

