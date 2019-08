Η Mia Khalifa αποκάλυψε ότι την έχουν αποκληρώσει οι γονείς της (pics & vid)

Πριν από λίγες μέρες, η Mia Khalifa άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξή της στο BBC ΗARDtalk, μιλώντας για το τι είχε συμβεί στην περιβόητη σκηνή με το χιτζάμπ, που την ανάγκασε να αποχωρήσει από την ερωτική βιομηχανία.

Στην ίδια συνέντευξη, ωστόσο, η πρώην, πλέον, πορνοστάρ αποκάλυψε ότι η οικογένειά της την αποκλήρωσε όταν έμαθε πως έκανε ταινίες ενηλίκων...

Τονίζοντας, αρχικά, πως ήθελε να κάνει την επανάστασή της με κάτι «τόσο έξω από τα όριά μου και τον χαρακτήρα μου», σημείωσε: «Σόκαρα ακόμη και τον εαυτό μου».

The Yanks are sleeping... here’s U.K.-only link to my full interview with @stephensackur on @BBCHARDtalk. Will also be airing a few times today on BBC World News TV. https://t.co/8ZY6CrrqMJ pic.twitter.com/2gSA8x0Hkz

