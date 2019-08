H Μία Καλίφα εξομολογείται: «Από το πορνό έβγαλα μόνο 12.000 δολάρια» (vid)

Την... απορία των χρηστών του Twitter προκάλεσε η πρώην πλέον πορνοστάρ Μία Καλίφα, που προέβη σε μία «αποκάλυψη».

Δήλωσε πως συνολικά από τις δουλειές της σε πορνοταινίες έβγαλε μόλις 12.000 δολάρια - με τους περισσότερους φυσικά να αμφισβητούν το γεγονός.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι έχω εκατομμύρια από το πορνό. Έβγαλα συνολικά 12.000 δολάρια από τη βιομηχανία και δεν είδα ούτε σεντ μετά από αυτό. Η δυσκολία του να βρεις μια φυσιολογική δουλειά μετά το πορνό ήταν... τρομακτική», έγραψε η 26χρονη.

Η Μία Καλίφα εργάστηκε στην βιομηχανία του πορνό μόλις για τρεις μήνες, όμως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο.

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq

— Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019