Ο Kanye West θέλει να φτιάξει σπίτια για τους άστεγους σαν και αυτά του Star Wars

Στον πλανήτη Τατούιν, εκεί όπου ζούσε ένα ξανθό αγροτόπαιδο, ο Λιουκ Σκαϊγουόκερ.

Στο κύριο θέμα του περιοδικού Forbes, ο δημοσιογράφος Ζακ Ο'Μάλεϊ Γκρίνμπεργκ γράφει ότι ο Κάνιε τον πήρε μαζί του για μια περιήγηση σε ένα συγκρότημα με «ορθογώνια και με αρκετά μέτρα ύψος» πρωτότυπα κατοικιών. «Εμπνεόμενος από το σπίτι στο οποίο έζησε τα παιδικάτα του ο Λιουκ Σκαϊγουόκερ, ο Γουέστ έχει εργαστεί με μια ομάδα για τον σχεδιασμό προκάτ δομών οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ίδια αυστηρή αισθητική, έχοντας στόχο να τις αξιοποιήσει ως κατοικίες για χαμηλά εισοδήματα» γράφει ο Γκρίνμπεργκ στο άρθρο «Kanye's Second Coming: Inside the Billion-Dollar Yeezy Empire».

Η ιστορία της σχέσης του Κάνιε με τον «Πόλεμο των Άστρων» χρονολογείται εδώ και καιρό. Οι αναφορές στην κινηματογραφική σειρά στους στίχους των τραγουδιών του είναι συχνές. Πέρυσι, εμφανίστηκε σε επεισόδιο του SNL μαζί με τον Άνταμ Ντράιβερ (τον Κάιλο Ρεν). Και, κατά μία έννοια, τη μισή «ευθύνη» για τον γάμο του με την Κιμ Καρντάσιαν φέρει ο «Πόλεμος των Άστρων»: το 2004, ο Κάνιε έκανε έναν πιλότο - το «Alligator Boots» - για την Comedy Central, κι επέμενε να συμμετάσχει η Κιμ, και η Κιμ κατέληξε να παίζει την Πριγκίπισσα Λέια.

Το 2015, η Κιμ Καρντάσιαν είχε γράψει: «Κατά κάποιον τρόπο, ο "Πόλεμος των Άστρων" με έφερε στον Κάνιε. Τώρα, ο "Πόλεμος των Άστρων" ελπίζουμε ότι θα φέρει στέγη στους λιγότερο τυχερούς».

Στο μεταξύ τον τελευταίο χρόνο ο ράπερ, φέρεται να έχει προσθέσει στην περιουσία του 150 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από τα κέρδη πωλήσεων αθλητικών παπουτσιών.

Ο Κάνιε, δισκογραφικός παραγωγός, επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας φαίνεται πως ξεκίνησε τις δημιουργικές του προσπάθειες, καθώς αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να λανσάρει, εκτός από σπίτια και αθλητικά παπούτσια επίσης εμπνευσμένα από την κινηματογραφική σειρά «Star Wars».

Στη συνέντευξή του στο Forbes, ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την επιχειρηματική αυτοκρατορία του και τη σειρά παπουτσιών Yeezy.

Αναφερόμενος στα Air Yeezy που κυκλοφόρησαν το 2012 είπε ότι ήταν τα πρώτα αθλητικά με το ίδιο επίπεδο απήχησης με τα Air Jordan.

Τόνισε ότι τα παπούτσια του μέλλοντος θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φτιαγμένα από φύκια, τα οποία θα βιοδιασπώνται σε χώρους υγειονομικής ταφής μετά από συγκεκριμένη περίοδο χρήσης ή θα μπορούσαν να ψεκάζονται με ένα βακτήριο, που θα προκαλεί άμεση βιοαποικοδόμηση.

Είπε ακόμα ότι μοιράζεται τις δημιουργικές του ιδέες με τη σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ, πρωταγωνίστρια του τηλεοπτικού ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» και επιχειρηματία.

Το ζευγάρι ανταλλάσσει απόψεις προτού κοιμηθεί, με την Κιμ Καρντάσιαν να παρακολουθεί αστυνομικές σειρές εξιχνίασης εγκλημάτων και τον Κάνιε να της δείχνει μακέτες, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα.