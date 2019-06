Ο «Τσάντλερ» απαντά με χιούμορ σε όσους ανησυχούν για την εμφάνισή του: «Θα κάνω μανικιούρ, οκ;» (pics)

H πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού Μάθιου Πέρι στη Νέα Υόρκη μετά από το 2017 μονοπώλησε το ενδιαφέρον πολλών μέσων ενημέρωσης αλλά και χιλιάδων χρηστών των social media, καθώς η εμφάνισή του συνοδεύτηκε με πολλά σχόλια, τόσο για το αρκετά ατημέλητο look του, όσο και για τα παραπανίσια κιλά που φαίνεται να έχει πάρει.

Πολλοί ήταν κι όσοι στάθηκαν σε ένα κοντινό καρέ από το χέρι του, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε νάρθηκα, ενώ ασχολίαστο δεν έμεινε ούτε το μήκος των νυχιών του, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά το παρουσιαστικό του πλακατζή Τσάντλερ, ενός εκ ων έξι πρωταγωνιστών της σειράς «Φιλαράκια» που άφησε εποχή.

Έτσι, μία ημέρα μετά τις «αποκαλύψεις», ο ίδιος ο Μάθιου Πέρι, με ανάρτησή του στα social media και συγκεκριμένα στο Twitter, καθησύχασε όσους έσπευσαν αν σχολιάσουν την εμφάνισή του με καυστικό τρόπο, καθώς «υποσχέθηκε» να κάνει μία συνεδρία μανικιούρ, ώστε να βελτιωθεί η όψη του χεριού του και να «ικανοποιήσει» τους επικριτές του.

I’m getting a manicure this morning. That’s okay right? I mean it says man right in the word.

— matthew perry (@MatthewPerry) June 21, 2019