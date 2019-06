Η Cardi B έκανε τόσο δυνατό twerking που σκίστηκε η στολή της (vid)

Με απρόοπτα συνοδεύτηκε η παρουσία της Cardi B στο Bonnaroo, την Κυριακή το βράδυ...

Την ώρα που η 26χρονη ράπερ βρισκόταν στην σκηνή και έκανε ένα από τα αγαπημένα της twerking, η πολύχρωμη στολή που φορούσε σκίστηκε στην ραφή, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί μέρος από τα οπίσθιά της.

Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σταμάτησε για λίγο, αλλά δεν πτοήθηκε.

Φόρεσε ένα μπουρνούζι και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Cardi B twerks so hard she splits her catsuit on stage pic.twitter.com/2vA0lbHvIX

— The Sun (@TheSun) June 18, 2019