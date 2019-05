Μετά το Game of Thrones o «Τζον Σνόου» σε κλινική αποτοξίνωσης: Στρες, αλκοόλ, εξάντληση (pics & vid)

H στήλη Page Six της New York Post έριξε... βόμβα τα ξημερώματα: Ο Κιτ Χάριγκτον είναι συντετριμμένος από την ολοκλήρωση του Game of Thrones, τόσο άσχημα που κατέφυγε σε κέντρο αποτοξίνωσης λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε με το αλκοόλ και το στρες.

Το δημοσίευσα αναφέρει πως ο «Τζον Σνόου» είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο ψυχικής υγείας βδομάδες πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου.

Το στρες, η εξάντληση και το αλκοόλ ήταν η λόγοι που τον ανάγκασαν να ζητήσει βοήθεια και πως η γυναίκα του ήταν πολύ υποστηρικτική.

Ο Κιτ Χάριγκντον από την πλευρά του επικοινώνησε με το TMZ κι ανέφερε ότι αποφάσισε να κάνει απλά ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά του για να βρει την ευκαιρία να δουλέψει κάποια προσωπικά θέματα και πως δεν κάνει αποτοξίνωση, αλλά είναι σε κέντρο ευεξίας.

Το συγκεκριμένο κέντρο έχει κόστος 120.000 δολάρια τον μήνα.

O ίδιος είχε δείξει το πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ακόμα και πριν τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου.

Τον είδαμε να ξεσπάει σε κλάματα στην ομαδική ανάγνωση του σεναρίου της τελευταίας σεζόν, ενώ για την τελευταία του σκηνή ανέφερε πως: «Ένιωθα σαν να με έγδερναν, σαν να βγάζουν με τη βία τον χαρακτήρα από πάνω μου όταν άλλαξα ρούχα κι έβαλα το κουστούμι μου».

Πληροφορίες: TMZ, PageSix