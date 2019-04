Νεκρός από πυροβολισμούς ο ράπερ Nipsey Hussle (pics & vid)

Θύμα της μάχης μεταξύ συμμοριών έπεσε ο ράπερ Nipsey Hussle τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, ο 33χρονος βρισκόταν έξω από το κατάστημα ρούχων «Marathon Clothing» που διαθέτει όταν ξαφνικά δέχθηκε καταιγισμό πυρών από αγνώστους.

Τόσο αυτός, όσο και τα άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο Airmiess Joseph Asghedom, όπως είναι το πλήρες το όνομά του άφησε την τελευταία του πνοή.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση, ήταν στον αγώνα του NCAA μεταξύ των Texas Tech και του Gonzaga, ενώ αν κοιτάξει κανείς τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θα δει το πως το τελευταίο μήνυμά του ήταν το εξής: «Το να έχεις δυνατούς εχθρούς είναι ευλογία».

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες, τα στοιχεία του δράστη της επίθεσης, δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως θεωρούν οτι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών...

At approximately 3:20 pm there was a shooting reported in the area of Slauson Ave and Crenshaw Blvd. 3 victims were transported to a local hospital where one was pronounced deceased. We have no suspect info at this time and will provide more details as they become available.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) March 31, 2019