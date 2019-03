Πέθανε ο μουσικός Σκοτ Γουόκερ (pic & vids)

Ένας θρύλος της ποπ και πειραματικής μουσικής, ο Σκοτ Γουόκερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η δισκογραφική του εταιρεία 4AD.

«Για μισό αιώνα, η ιδιοφυΐα του ατόμου που γεννήθηκε με το όνομα Noel Scott Engel είχε εμπλουτίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων», έγραψαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της 4ΑD. Τελευταία του δουλειά ήταν το σάουντρακ της ταινίας «Vox Lux» του Μπρέιντι Κόρμπεν, με πρωταγωνίστρια τη Νάταλι Πόρτμαν.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

— 4AD (@4AD_Official) 25 Μαρτίου 2019