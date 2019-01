Ο Κέβιν Σπέισι δηλώνει αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (vid)

Κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν επίσημα από δικαστήριο του Ναντάκετ σε βάρος του Κέβιν Σπέισι. Ο ηθοποιός δήλωσε πως είναι αθώος, ενώ κινδυνεύει με φυλάκιση 5 ετών.

Ο δικαστής Τόμας Μπάρετ (του δικαστηρίου του Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη) απεφάνθη ο Αμερικανός ηθοποιός να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από μια σύντομη ακροαματική διαδικασία.

Ο ηθοποιός, που εμφανίστηκε φορώντας ένα γκρι κοστούμι και γραβάτα, δήλωσε αθώος μέσω των δικηγόρων του, χωρίς οι ίδιος να μιλήσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο δικαστής απαγόρευσε, στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων, ο κατηγορούμενος να έρθει σε επαφή με το φερόμενο θύμα του ή τους συγγενείς του και όρισε τη διεξαγωγή της επόμενης ακροαματικής διαδικασίας για την 4η Μαρτίου.

Ο πρώην πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς House of Cards είχε ζητήσει να εκπροσωπηθεί από τους συνηγόρους του, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε από τον δικαστή, υποχρεώνοντάς τον να δώσει το παρόν σήμερα το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου.

Η επίσημη απαγγελία κατηγοριών έγινε 13 μήνες μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του διάσημου ηθοποιού.

Η κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ενός προσώπου άνω των 14 ετών επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε ετών στη Μασαχουσέτη.

Ο νεαρός άνδρας, που κατέθεσε τη μήνυση, υποστήριξε ότι ο Κέβιν Φάουλερ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του πρωταγωνιστή, έβαλε το χέρι του, επανειλημμένως, μέσα στο παντελόνι του και τον άγγιξε την 7η Ιουλίου του 2016, ενώ οι δυο τους συζητούσαν σε ένα εστιατόριο στο Ναντάκετ.

Κατόπιν, σύμφωνα με όσα του καταλογίζονται, προέτρεψε το φερόμενο θύμα, που εργαζόταν ως σερβιτόρος στο κατάστημα, να καταναλώσει αλκοόλ και ο άνδρας ήπιε πολλές μπίρες, που του πρόσφερε ο ηθοποιός.

Οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους ένα βίντεο, που τράβηξε, κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο σερβιτόρος με το κινητό τηλέφωνό του.

