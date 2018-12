«Ξέρω ότι με θέλετε πίσω»: O «κομμένος» Kέβιν Σπέισι μιλάει για τις κατηγορίες εναντίον του ως Φρανκ Άντεργουντ (vid)

Η συγκεκριμένη κατηγορία εναντίον του, του κόστισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην σειρά που έκανε το Netflix, αυτό που είναι σήμερα. Ο Σπέισι λοιπόν, αρκετούς μήνες μετά επιστρέφει με ένα αινιγματικό βίντεο στο Youtube.

«Αφήστε με να είμαι ο Φρανκ» (Let me be Frank) είναι ο τίτλος του, ενώ δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το Netflix, καθώς ανέβηκε στον λογαριασμό του ηθοποιού. Εύκολα θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι τα όσα λέει ο Κέβιν Σπέισι, χρησιμοποιώντας την φωνή και το ύφος του χαρακτήρα του Φρανκ Άντεργουντ, αναφέρονται ακριβώς στις κατηγορίες εναντίον του, στις οποίες δεν έχει απαντήσει με λεπτομέρειες.

«Ξέρω τι θέλετε. Με θέλετε πίσω. Φυσικά, κάποιοι πίστεψαν τα πάντα και περιμένουν να με ακούσουν να τα ομολογώ όλα» λέει στο βίντεο ο Σπέισι. «Πεθαίνουν να με ακούσουν να λέω ότι όλα όσα άκουσαν ήταν αλήθεια και ότι πήρα αυτό που μου άξιζε. Δεν θα ήταν εύκολο αν ήταν τόσο απλό; Μόνο εσύ κι εγώ ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Ούτε στην πολιτική και ούτε στη ζωή» λέει ο Κέβιν Σπέισι, που στο βίντεο πλένει πιάτα, φορώντας μια χριστουγεννιάτικη ποδιά.

Έπειτα απευθύνεται στο κοινό, όπως συνήθιζε να κάνει στο House of Cards, σπάζοντας τον «τέταρτο τοίχο». «Δεν θα πιστεύατε το χειρότερο χωρίς αποδείξεις, έτσι; Δεν θα βγάζατε βιαστικά συμπεράσματα χωρίς τα γεγονότα, έτσι; Μήπως το κάνατε;»

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 Δεκεμβρίου 2018

Ποινική δίωξη για σεξουαλική επίθεση εναντίον ανηλίκου

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι πρόκειται να διωχθεί ποινικά για μια σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, τον Ιούλιο του 2016, κοντά στη Βοστόνη, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Boston Globe επικαλούμενη τον εισαγγελέα του νησιού Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη.

Η αστυνομία του νησιού ερευνούσε από τον Νοέμβριο του 2017 αυτήν την επίθεση, αφού η μητέρα του αγοριού κατήγγειλε τον ηθοποιό, σε μια συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται τον τοπικό εισαγγελέα Μάικλ Ο'Κίφι, η κατηγορία σε βάρος του πολυβραβευμένου ηθοποιού πρόκειται να απαγγελθεί επισήμως στις 7 Ιανουαρίου. Όταν το κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ο Σπέισι κατηγορήθηκε από πολλούς άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις όταν ήταν ανήλικοι και η καριέρα του στο Χόλιγουντ φαίνεται ότι καταρρέει.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Ναντάκετ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση αυτή .

Πηγή: reader.gr