Ο Τομ Χανκς σταμάτησε για μπέργκερ και κέρασε όλο το μαγαζί για τα Χριστούγεννα (pics & vid)

Μία τεράστια έκπληξη περίμενε τους θαμώνες εστιατορίου στην Φοντάνα της Καλιφόρνια, όταν στο κατάστημα μπήκε ο γνωστός ηθοποιός Τομ Χανκς, ο οποίος μάλλον θα ζήλεψε κάτι από την δόξα του Άϊ Βασίλη κι αποφάσισε να τον μιμηθεί.

Έτσι, ο οσκαρικός ηθοποιός αφού φωτογραφήθηκε με όσους πελάτες κι υπαλλήλους το ζήτησαν, αποφάσισε να τους κάνει κι ένα μικρό δώρο, ένεκα των ημερών, και πλήρωσε όλους τους λογαριασμούς όσων βρίσκονταν στο κατάστημα.

I had the absolute honor of meeting the one and only Tom Hanks and his beautiful wife Rita Wilson! The coolest people I've ever met! #tomhanks #ritawilson @tomhanks @RitaWilson pic.twitter.com/fn2nALZGyW

— BlackwatchCosplay (@BlackwatchCspla) 23 Δεκεμβρίου 2018