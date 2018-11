Οι τελευταίες μέρες του Φρέντι Μέρκιουρι σε ένα σπάνιο βίντεο (vid)

Το «Bohemian Rhapsody» δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλάζοντας το πώς ο Φρέντι Μέρκιουρι γνώρισε τους υπόλοιπους Queen, τη φίλη του ή τον άνδρα που έμεινε δίπλα του ως το τέλος της ζωής του.

Προς το τέλος της ταινίας και πριν από τη θρυλική συναυλία του Live Aid του 1985, βλέπουμε τον Ράμι Μάλεκ / Φρέντι Μέρκιουρι να εξομολογείται στα υπόλοιπα μέλη της μπάντας ότι έχει AIDS. Όμως στην πραγματικότητα ο τραγουδιστής έμαθε την αλήθεια το 1987 και τη μοιράστηκε με τους Queen το 1989. Το κενό αυτών των χρόνων έρχεται να συμπληρώσει το παρακάτω βίντεο με τίτλο «Οι τελευταίες ημέρες του Φρέντι Μέρκιουρι».

Τα πλάνα αρχείου από τις τελευταίες ηχογραφήσεις και τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «These are the days of our lives» συγκινούν απεικονίζοντας έναν Μέρκιουρι αδυνατισμένο και ταλαιπωρημένο, κάτω από στρώσεις μακιγιάζ, να δουλεύει σαν τρελός. Όπως θυμάται ο κιθαρίστας Μπράιαν Μέι, «ο Φρέντι είχε αποδυναμωθεί από αυτή τη φριχτή αρρώστια και πολλές φορές δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Αλλά σε αυτές περιπτώσεις κατέβαζε δυο βότκες, ερχόταν στα πάνω του και έπαιρνε θέση στην κονσόλα του ήχου».

Πηγή: Reader.gr