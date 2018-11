H Κιμ Καρντάσιαν έκανε βόλτες με μαγιό πάνω σε ελέφαντα και απάντησε στους φιλόζωους που την έκραξαν (pics)

Η οικογένεια Καρντάσιαν πέρασε αρκετές ημέρες στο Μπαλί για διακοπές. Μία από τις στιγμές που συζητήθηκαν αρκετά ήταν η βόλτα που έκανε με το μαγιό της η Κιμ Καρντάσιαν πάνω σε έναν ελέφαντα, παρέα με την αδελφή της Κόρτνεϊ.

Φιλόζωοι πήραν θέση αμέσως και γέμισαν το account της με αρνητικά σχόλια.

«Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα επειδή έχετε λεφτά, όχι όμως και να συμβάλετε στην κακοποίηση των ζώων», «Ας ενημερώσει κάποιος την Κιμ τι βασανιστήρια περνάνε τα ζώα που χρησιμοποιούνται για τουριστικές ατραξιόν», «Αιχμάλωτα ζώα χρησιμοποιούνται για να πηγαίνουν βόλτες τους τουρίστες, είναι ντροπή αυτές οι εικόνες», ήταν μερικά από τα σχόλια.

Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν δεν άντεξε να διαβάζει τόσα αρνητικά σχόλια και θέλησε να πάρει θέση: «Το κέντρο που επισκεφτήκαμε διασώζει ελέφαντες από τη Σουμάτρα, όπου διαφορετικά θα είχαν εξαφανιστεί. Είναι ένας οργανισμός που εργάζεται για να διασώσει αυτά τα πανέμορφα ζώα. Κάναμε έρευνα πριν επισκεφτούμε το συγκεκριμένο κέντρο».

We visited an elephant sanctuary that has rescued these elephants from Sumatra where they would have otherwise gone extinct. It is an organization that is working to save these beautiful animals. We did full research before going.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 Νοεμβρίου 2018